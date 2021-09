Lipipi a retrouvé le sourire ! Blessé et orphelin, ce petit chimpanzé victime des braconniers, perdu au milieu de la jungle de la République démocratique du Congo, a retrouvé la forme et même une famille au cœur d’un sanctuaire créé par une jeune Française qui a tout quitté pour se consacrer aux primates.

Comment réimplanter une espèce menacée d'extinction

Elle est la fondatrice de l’association P-WAC et travaille à la préservation des chimpanzés, une espèce menacée d'extinction, et des petits singes au cœur des forêts du Mayombe, dans le Congo central. Un lieu préservé, pour leur offrir une vie la plus respectueuse possible de leur état sauvage, et surtout pour les relâcher un jour dans la nature. Mais ce ne sera pas avant cinq ans, car avant d'être libres, les animaux doivent se constituer en "famille"...

Un reportage de Raphaëlle Schapira et Swanny Thiébaud dans "Envoyé spécial" le 16 septembre 2021.

Invité : Jean-Marc Charpentier, directeur du zoo du bois d'Attilly.

