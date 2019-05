VIDEO. Allain Bougrain Dubourg : "40% de l'économie mondiale reposent sur les services rendus par la nature"

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

On peut parler d'une véritable hécatombe notamment chez les oiseaux...

"Pas que chez les oiseaux. On considère qu'une espèce de batracien sur trois est en voie de disparition, une espèce de mammifère sur quatre et une espèce d'oiseau sur huit. L'oiseau étant un indicateur de la biodiversité, lorsqu'il s'épanouit c'est l'ensemble du vivant qui est présent. Lorsqu'il disparaît on voit bien que les mammifères, les reptiles et les autres disparaissent. Le constat est dramatique effectivement, on parle de climat mais on ne parle pas assez de la biodiversité" s'alarme Allain Bougrain Dubourg.

"On a étudié ce que représentait économiquement la biodiversité et on considère que 40% de l'économie mondiale reposent sur les services rendus par la nature. Quels sont ces services ? Par exemple la ressource halieutique c'est à dire le poisson, il est gratuit même si aller le chercher a un coût. Ce sont les forêts, les médicaments, la protection des récifs contre les hautes marées etc. Or, tous ces services rendus par la nature sont en déclin de 60%, notamment à cause de la déforestation ou de la surpêche. Donc on voit bien qu'en touchant à la biodiversité on touche à notre économie et on met en cause notre avenir" prévient le président de la Ligue pour la Protection des Oiseaux.

La pollénisation aussi à un rôle majeur dans l'agroalimentaire...

"Oui car 70% de la production agroalimentaire repose sur la pollénisation naturelle. J'ai été filmer des femmes en Chine qui pollénisaient elles même avec des pinceaux parce qu'il n'y avait plus d'insectes. J'ai filmé en Californie des ruches amenées en semi-remorque pour lacher des abeilles pour qu'elles pollénisent. On est dans un monde de fou" ajoute-t-il.

La question AFP : Qu'attendez vous de la France à l'occasion du G7 de l'environnement qui aura lieu à Metz ce week end ?

"Du courage et de la détermination. Il faut du courage parce qu'il faut changer notre modèle, notamment le modèle agricole" répond Allain Bougrain Dubourg.

