Tasmanie : malgré les efforts des sauveteurs, 380 cétacés ont déjà péri

Ce sont des images déchirantes qui parviennent de la Tasmanie. Depuis lundi 21 septembre, des centaines de cétacés sont coincés dans une baie. Malgré la mobilisation d’une soixantaine de sauveteurs, 380 n’ont pas survécu. L’équipe fait pourtant tout son possible, en maintenant humide le corps des animaux avec une serviette blanche puis en les chargeant sur une remorque pour les emmener vers des eaux plus profondes.

Une équipe pourtant très déterminée

Chaque cétacé sauvé est d’autant plus un miracle que des images aériennes ont bien montré l’ampleur de la catastrophe : des rangs entiers de bêtes échouées sur des plages difficilement accessibles, sur plusieurs centaines de mètres. "Depuis les airs, on voyait qu’on ne pouvait plus faire quoique ce soit pour les sauver, la plupart avait l’air morts", témoigne Nic Deka, responsable de l’opération de sauvetage.

