Australie : mort de 380 "dauphins-pilotes" coincés dans une baie en Tasmanie

Selon le dernier décompte des autorités, au moins 380 cétacés sont morts. Seuls 50 ont été sauvés et 30 sont toujours en vie.

L'opération a échoué. Les sauveteurs ont annoncé, mercredi 23 septembre, la mort de 380 globicéphales – ou dauphins pilotes – coincés dans une baie reculée de Tasmanie, en dépit d'intenses efforts pour tenter de les sauver. "Nous avons un chiffre plus précis et nous pouvons confirmer que 380 cétacés sont morts", a déclaré Nic Deka, directeur directeur des Parcs naturels de Tasmanie, qui a précisé que "30 sont toujours en vie et que 50 ont déjà été sauvés".

Les causes de ces échouages massifs de cétacés demeurent inconnues. Une soixantaine de personnes, dont des spécialistes de la protection de l'environnent et des employés de fermes aquacoles voisines, participent aux opérations de sauvetage des globicéphales retrouvés coincés lundi en partie submergés.

Mardi, les secouristes ont par exemple passé la journée dans les eaux peu profondes et froides, et ont sauvé 25 cétacés. A l'aide de câbles attachés aux bateaux, ils les ont ensuite escortés jusqu'au large. "La bonne nouvelle est que la majorité des cétacés sauvés sont toujours dans les eaux profondes et en train de nager", s'était félicité Nic Deka.