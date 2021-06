Salins du Midi : un marais où l'on voit la vie en rose

A. Domy, S. Dauba, J-M Talenton, Familia, C. Pain

Véritable paysage de carte postale, les marais salants sont à découvrir à pied ou à vélo. Haut en couleurs, le site d'Aigues-Mortes (Gard) vous fait voir la vie en rose. Il s'agit d'une gigantesque palette de couleurs aussi grande que Paris. Elle s'étend sur 8 000 hectares de marais au bord de la Méditerranée et offre un paysage rosé unique qui séduit les visiteurs. "C'est totalement surnaturel, on a l'impression qu'on a coloré l'eau", confie une touriste. Mais cette couleur est complètement naturelle : on la doit à une microalgue présente dans les marais.

Les montagnes de sel, d'un blanc immaculé, sont l'autre attraction de la région. On les gravit comme les montagnes des sports d'hiver, auxquelles elles ressemblent parfois étrangement vues de près. 200 000 tonnes de sel sont produites ici par an. Puisée à 30 km de là, l'eau de mer est acheminée par des canaux, puis s'évapore d'étang en étang pour se cristalliser.



Parc ornithologique et jardin exotique

Le bouquet final, ce sont les 18 000 flamants roses, tenus à l'abri des regards des visiteurs qui risqueraient de les faire fuir. Ce site se transformera bientôt en la plus grande nurserie de France, accueillant 9 000 petits flamants. Pour ceux qui souhaitent poursuivre la balade, la journaliste Claire Pain, en direct des Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône) pour le 13 Heures de France 2, vendredi 18 juin, vous propose de visiter une manade, royaume des chevaux blancs et des taureaux, de faire un tour dans le parc ornithologique du Pont de Gau, situé sur l'axe de migration des oiseaux, ou bien encore de découvrir la Bambouseraie en Cévennes, jardin exotique unique en Europe.