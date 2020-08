Camargue : baby-boom chez les flamants roses

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Un décor digne des plus grands safaris d’Afrique. Les marais salants se parent de mille couleurs. Il est cinq heures du matin à Aigues-Mortes (Gard), les premiers bénévoles commencent le rabattage. Il faut rassembler les bébés flamants roses dans un enclos construit spécialement pour l’occasion. Pour Valentine, c’est une première. Les yeux rivés sur ses petits protégés, elle participe au baguage des nouveaux nés.

Etudier le déplacement des oiseaux

"C’est magique et c’est vraiment quelque chose qu’il faut vivre au moins une fois. Et je pense que je suis privilégiée de vivre ce moment", indique Valentine Paganot, rabatteuse bénévole. "Je vais poser une bague plastique. Donc elle est plus grosse et cela nous permet de contrôler l’oiseau tout au long de sa vie sans avoir besoin de le recapturer", indique Thomas Blachon, bagueur de poussins. Une opération qui doit permettre aux scientifiques d’étudier les déplacements de ces oiseaux.

