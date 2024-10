Rencontre : Jane Goodall, une vie au service de la planète

Jane Goodall est une héroïne pour les défenseurs des grands singes. À 90 ans, elle n'a rien perdu de sa force de conviction.

À 90 ans, Jane Goodall est une icône de la cause animale. Dans les années 50, alors qu'elle était âgée d'une vingtaine d’années et sans aucune formation scientifique, elle passait des heures en observation dans la forêt tanzanienne et révolutionnait la compréhension des chimpanzés. Comme nous, ils utilisent des outils. Elle prouve que nous partageons un destin commun.

Alerter sur la dégradation de la biodiversité

Aujourd'hui, elle parcourt la planète pour alerter sur la dégradation de la biodiversité. Forte de ses 90 ans, elle est devenue l’égérie d’une nouvelle génération. "C’est un monde qui a besoin de se réinventer et de voir des personnalités comme ça, qui ont vécu énormément de choses", affirme une jeune femme venue assister à une conférence.

La scientifique est aussi une activiste. Son institut permet notamment à des animaux maltraités de retrouver la liberté. Pour Jane Goodall, il faut rendre à la nature la place qu’on lui a volée. "Nous faisons tous partie du monde animal, et nous dépendons tous d’un écosystème sain. (…) C’est comme si c’était une merveilleuse tapisserie : à chaque fois qu’un animal ou une plante disparaît, c’est comme un fil que l’on tire. Et si on en tire trop, la tapisserie sera réduite en lambeaux", rappelle-t-elle.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.

Parmi nos sources :

Wikipedia

Institut Jane Goodall pour s’engager

Livres de Jane Goodall

Liste non exhaustive