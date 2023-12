“Quand je suis arrivée à cette conférence, j'étais une scientifique. Quand j'en suis sortie, j'étais une activiste”. Primatologue respectée et défenseuse de l’environnement, Jane Goodall revient sur le jour qui a transformé sa vie à jamais.

En 1986, Jane Goodall réunit les responsables des six sites d'études des chimpanzés afin “d’en savoir plus sur la façon dont le comportement des chimpanzés pouvait différer dans différents environnements. Pendant ces quatre jours, nous avons eu une session sur la conservation, et c'était choquant”. Elle découvre que certains chimpanzés “restaient seuls 30 ans dans des cages de 1,5 m sur 1,5 m dans les laboratoires de recherche médicale”. Et que dans un même temps, “les forêts disparaissaient et le nombre de chimpanzés diminuait”.

“Nous devons changer maintenant ou il sera trop tard”

Jane Goodall dit être rentrée dans cette conférence en “scientifique” et en être sortie en “activiste déterminée à faire tout ce qu’(elle pouvait) faire pour aider les chimpanzés”. Elle se rend par la suite sur les différents sites en Afrique et se jette à bras-le-corps dans ce combat pour la protection des chimpanzés, qui est le combat de sa vie. Elle rappelle que si ces singes font l’objet de recherche médicale, c’est “parce que leur biologie ressemble beaucoup à la nôtre, nous partageons 98,6 % de notre ADN”. Concernant la lutte environnementale, elle reste déterminée à l’âge de 89 ans. “Nous devons changer maintenant ou il sera trop tard. Tout le monde doit agir. (...) Nous avons encore fenêtre de temps mais elle se ferme” alerte l’activiste.