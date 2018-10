Réchauffement climatique : quelles conséquences avec +1,5°C ou +2°C ?

Londres (Royaume-Uni) sous les eaux, mais aussi Sidney (Australie), Shanghai (Chine) ou encore Rio de Janeiro (Brésil), c'est le scénario qui pourrait se réaliser si la planète se réchauffait de trois à quatre degrés supplémentaires. Pour les climatologues, il y a urgence à inverser la tendance. Pour la première fois, les plus éminents scientifiques réunis en Corée du Sud ont écrit deux scénarios possibles : une planète affichant +1,5°C et une autre avec +2°C.

Des millions de personnes impactées

L'horizon choisi ? L'année 2 100. Avec 1,5°C supplémentaire, le niveau des océans augmenterait de 48 cm et impacterait 46 millions de personnes. Plus 2°C et là, les océans remonteraient de 56 cm et toucheraient 49 millions de personnes. Quant aux espèces, l'impact serait encore plus violent. Avec 2°C supplémentaires, 18% des insectes (contre 6% pour +1,5°C), 16% des plantes (contre 8%), et 8% des vertébrés (contre 4%) disparaîtraient.

