Quantité ramassée, comestibilité, amendes... Le guide pratique pour réussir la cueillette de champignons

A la faveur de l'automne... reviennent les champignons. La saison de la cueillette est ouverte et promet aux amateurs de ce produit de saison une récolte fructueuse après plusieurs mois bien arrosés, sauf dans les Pyrénées-Orientales. Bien que cette activité se pratique en pleine nature, il y a plusieurs règles à respecter. Partir la fleur au fusil dans les bois fait courir un risque d'intoxication ou de verbalisation. Franceinfo dresse le guide pour se lancer dans la cueillette de champignons.

Dois-je demander une autorisation ?

Si vous comptez vous rendre dans une forêt privée (soit 3/4 des bois en France), vous devez demander l'autorisation à son propriétaire. Car contrairement au gibier, "les champignons sauvages appartiennent de plein droit au propriétaire du sol", rappelle le Centre national de la propriété forestière (CNPF). Par ailleurs, il n'est pas obligatoire d'interdire l'accès par un panneau ou des clôtures, précise le CNPF. Si vous vous lancez dans la cueillette sans autorisation, vous risquez une amende de 750 euros.

En ce qui concerne les forêts publiques, dites domaniales, la cueillette est autorisée sans demande préalable si "elle reste dans le cadre d'une consommation familiale et si les prélèvements sont raisonnables", explique l'Office national des forêts (ONF).

Tous les départements autorisent-ils la cueillette ?

Chaque département est libre de réglementer la cueillette de champignons. Elle peut être interdite par arrêté préfectoral ou municipal pour préserver la fonge et limiter la pression sur le milieu naturel. Par exemple, dans les forêts domaniales de la Manche, du Calvados et de l'Orne, il n'est pas possible de ramasser les champignons les mardis et jeudis, explique l'ONF.

Attention également aux parcs naturels et aux zones protégées. Le Code de l'environnement "interdit strictement la cueillette de champignons lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient leur conservation", pointe le CNPF. C'est le cas en Savoie, où la récolte n'est pas autorisée dans le cœur du parc national de la Vanoise ou autour des réserves naturelles nationales, selon le département.

Il est donc conseillé de se renseigner auprès de la mairie du lieu de ramassage pour vérifier les règles en vigueur.

Puis-je cueillir autant de champignons que je veux ?

Non, il y a une limite. En forêt domaniale, le prélèvement ne doit pas dépasser cinq litres par personne et par jour, soit l'équivalent d'un panier, sauf réglementation locale contraire. "La cueillette excessive ainsi que la revente sont formellement interdites et sanctionnées" par une amende de 135 euros, prévient l'ONF.

Dans les bois privés, la limite est fixée à 10 litres (deux paniers). Une récolte supérieure "peut être sanctionnée jusqu'à 45 000 euros d'amende et trois ans d'emprisonnement", assure le CNPF. En cas de circonstances aggravantes (violences, dégradation), la peine peut grimper à 75 000 euros d'amende et cinq ans de prison.

Y a-t-il des endroits conseillés pour la récolte ?

Une zone garnie en champignons doit avoir été bien arrosée, car "pour qu'il y ait une fructification, c'est-à-dire qu'un champignon pousse à l'air libre, il faut qu'il y ait suffisamment d'eau", rappelle Jean-Louis Raffaghello, responsable de la section de mycologie de l'association des naturalistes de Nice et des Alpes-Maritimes, à 20 minutes.

Le site chasseursdechampignons.com a utilisé d'autres paramètres, comme la présence d'arbres, l'altitude ou l'acidité du sol pour réaliser des cartes interactives payantes qui indiquent les meilleurs coins à champignons. Pour Marc-André Selosse, professeur au Muséum national d'histoire naturelle, ce système semble fiable, car la combinaison de ces facteurs peut créer des environnements favorables à ces végétaux, mais n'assure pas non plus une trouvaille à coup sûr. "Le déterminisme du milieu permet la pousse des champignons, mais ne l'impose pas", assure-t-il à franceinfo.

Comment savoir si un champignon est comestible ?

Le champignon au chapeau rouge à pois blancs (ou l'amanite tue-mouches pour les initiés) n'est pas le seul vénéneux. Plus de 400 intoxications aux champignons ont été recensées depuis le 1er juillet 2024, alerte l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), avec un pic attendu au mois d'octobre, comme presque chaque année. Elles résultent de la "confusion d'une espèce comestible avec une espèce toxique" ou de la "consommation de champignons comestibles en mauvais état, mal conservés ou insuffisamment cuits", précise l'agence.

Pour éviter de telles situations, l'Anses dresse plusieurs recommandations : ramasser seulement les champignons que vous connaissez, faire contrôler le champignon par un pharmacien ou une association de mycologie en cas de doute, ne surtout pas consommer de champignons identifiés au moyen d'une application de reconnaissance sur smartphone. "Avec près de 30 000 espèces en France, nous vous incitons à la plus grande prudence", ajoute l'ONF.

Y a-t-il une technique de cueillette recommandée ?

"Contrairement aux idées reçues, il faut arracher le champignon en entier, et non le couper", explique l'ONF. Le pied du champignon contient d'importantes informations (feutre mycélien, forme de la base du pied, morceaux de bois, couleur…) qui permettent son identification." Sans pour autant oublier de respecter l'humus, "la couche de terre à la surface, essentielle à la vie du champignon", souligne l'organisme forestier. "N'enlevez pas de grosses mottes en prenant un champignon, ne retournez pas la terre autour", liste-t-il.

Enfin, l'ONF invite à ramasser seulement les champignons de taille adulte et en bon état et de laisser sur place les plus petits et les vieux, ou ceux qui sont abîmés.