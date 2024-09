Mycologie : un site dévoile des coins à champignons sur tout le territoire

Si la météo maussade de cette mi-septembre a de quoi nous faire perdre le sourire, avec toute cette pluie, les cueilleurs de champignons, eux, sont aux anges. Alors qu’en général, ils aiment garder jalousement le secret de leur lieu de cueillette préféré. Le site “chasseursdechampignons.com” prétend mettre au grand jour les meilleurs coins à champignons, absolument partout en France.

Le principe est assez simple, les créateurs du site se sont appuyés sur les spécialistes en mycologie pour créer un algorithme, qui en fonction de la présence d'arbres, l'acidité du sol, l'altitude ou encore l'exposition, détermine les zones favorables au développement des morilles, cèpes, girolles, et autres chanterelles. Résultat ce site “chasseursdechampignons.com”, qui revendique une communauté de 200 000 membres, vous dévoile les meilleurs coins à champignons sur tout le territoire, donc aussi tout près de chez vous, grâce à des cartes interactives payantes.



Cette promesse paraît crédible, selon Marc André Selosse, professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Il estime que la combinaison de ces facteurs peut créer des environnements favorables aux champignons, mais ça ne garantit pas d'en trouver. "Le déterminisme du milieu permet la pousse des champignons, mais ne l'impose pas", explique ce spécialiste. Ces cartes dévoilent donc des coins à champignons potentiels, mais sans assurance de remplir son panier. D'ailleurs en plus de la carte, il faut aussi avoir l’œil pour repérer un cèpe ou des morilles dans un sous-bois.

Ne pas se fier à son smartphone



Il ne faut pas non plus compter sur son smartphone pour avoir l'œil à notre place, le risque d’erreur est trop élevé. La consigne de l’Agence de sécurité sanitaire de l’alimentation et de l’environnement (Anses) est très claire sur son site internet. Il ne faut pas consommer de champignons identifiés au moyen de ces applications de reconnaissance par smartphone. En cas de doute, il faut montrer sa cueillette à un pharmacien ou une association de mycologie.



Chaque année, les centres antipoisons enregistrent plus d'un millier intoxications dues à des champignons. Certaines peuvent être mortelles. Selon le dernier bilan disponible, celui de 2022, il ya même eu 1900 personnes intoxiquées par des champignons en France en un an. Parmi elles, une trentaine qui s’étaient fiées à tort a leur portable.