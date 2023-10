Protection des dauphins : la LPO saisit de nouveau le Conseil d'État pour faire "arrêter le massacre"

Le gouvernement s'obstine à faire passer "la protection des intérêts de la pêche industrielle avant celle des cétacés", dénonce l'association.

La Ligue de protection pour les oiseaux (LPO) a annoncé samedi 21 octobre saisir le conseil d'État en référé, pour que les juges administratifs suspendent en urgence un arrêté pris par le gouvernement, rapporte France Bleu Gascogne. "Le gouvernement s’obstine à défier le Conseil d’État en faisant passer la protection des intérêts de la pêche industrielle avant celle des cétacés", indique la LPO dans un communiqué publié samedi.

Cet arrêté prévoit de permettre une dérogation totale pour les navires équipés de dispositifs techniques pour réduire les captures accidentelles de dauphins. L'arrêté, émanant des services du secrétaire d'État à la Mer Hervé Berville, fait suite à une décision en mars du Conseil d'État, saisi en 2021 par plusieurs associations de défense de l'environnement, qui avait ordonné au gouvernement de fermer certaines zones de pêche dans le golfe de Gascogne, suscitant la colère des pêcheurs de Capbreton (Landes) et du Pays basque. Par ce nouvel arrêté, "le gouvernement encourage de façon irresponsable la confrontation entre les professionnels de la pêche et les défenseurs de la nature", alerte la LPO.

Plus de 1 000 dauphins retrouvés morts chaque année

Grâce à cet arrêté, les pêcheurs ont notamment "la capacité d'aller, selon leur bon vouloir, à la pêche ou non, dès lors qu'ils auront fait près d'un mois de suspension de pêche. Donc, le ministre de la Mer fait un texte qui n'est absolument pas conforme" à la décision du Conseil d'État, a expliqué sur France Bleu Gasogne Allain Bougrain-Dubourg, le président de la LPO. "Cet arrêté va permettre de poursuivre de façon dramatique une situation qui est dénoncée par les scientifiques", a-t-il poursuivi. "Il faudrait que l'État ait le courage de dire le droit. Ce n'est même pas l'État qui impose aux marins pêcheurs cette contrainte, c'est le droit", a pointé le président de l'association.

"On retrouve chaque année plus de 1 000 dauphins sur les plages de la côte atlantique, principalement des Landes, de Charente-Maritime, de Vendée. On estime que cela représente en réalité plus de 10 000 dauphins tués, puisque tous les cadavres n'arrivent pas sur la côte", a expliqué le président de la LPO. Depuis le début de l'année 2023, plus de 100 dauphins communs ont été retrouvés morts sur les plages landaises, selon l'observatoire océanographique Pelagis, qui recense depuis 1970 les échouages de cétacés sur la façade atlantique.