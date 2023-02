Dauphins victimes de la pêche : "L'océan se rougit du sang des dauphins et Emmanuel Macron regarde ailleurs", dénonce la Ligue de protections des oiseaux

Allain Bougrain-Dubourg, président de la LPO, regrette un "massacre" de dauphins "qui dure depuis plus de 30 ans" au large des côtes françaises.

"L'océan se rougit du sang des dauphins et Emmanuel Macron regarde ailleurs", a dénoncé sur franceinfo Allain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue de protections des oiseaux. La LPO organise mercredi 22 février un rassemblement aux Invalides à Paris pour dénoncer "le massacre" de "milliers de dauphins" sur les côtes atlantiques françaises. Depuis décembre 2022, 400 cadavres de dauphins ont été retrouvés, surtout dans le golfe de Gascogne, mais les associations estiment que 10 000 cétacés sont victimes de la pêche chaque année.

"On demande d'en finir avec ces massacres insupportables qui durent depuis plus de 30 ans", lance Allain Bougrain-Dubourg, visant spécifiquement le président de la République. "Il ne prend pas les mesures qui s'imposent, je lui demande d'écouter les scientifiques, le droit, mais aussi les Français qui lui imposent d'en finir", avance-t-il.

"On ne peut plus admettre le 'en même temps' ! Il va bientôt nous proposer un sommet sur la planète et sur les océans, mais pour qui va-t-il passer ?" Allain Bougrain-Dubourg sur franceinfo

Le président de la LOP regrette un "millefeuille de décisions qui ne servent à rien". "Embarquer des caméras à bord des bateaux, ça sert juste à constater le massacre. Avoir des personnes à bord pour des contrôles ou des répulsifs acoustiques, ça ne sert à rien", énumère-t-il, avant de rappeler que l'observatoire Pelagis "vient de sortir un rapport. L'exécutif l'avait et l'a dissimulé. Ce rapport dit que, si on continue ainsi, il n'y aura plus de dauphins dans le golfe de Gascogne dans 40 ans, on sait très bien où on va".

>> Dauphins victimes de la pêche : "Des pêcheurs tentent de faire disparaître les preuves de capture", dénonce Sea Shepherd



Parmi les mesures demandées par la LPO et d'autres associations qui luttent pour le bien-être animal, il y a la "suspension spatio-temporelle de la pêche, dans des zones déterminées, pendant des périodes déterminées. On interdit la pêche et il n'y aura plus de massacre", promet Allain Bougrain-Dubourg.

"Les dauphins meurent dans des conditions inacceptables", abonde-t-il,"un dauphin pris dans un filet agonise pendant 30 minutes avant d'être libéré par la mort". Il ajoute que si la France n'agit pas, elle sera sanctionnée par la Commission européenne et "devra payer des dommages très importants à l'Europe".