Dauphins victimes de la pêche : "Des pêcheurs tentent de faire disparaître les preuves de capture", dénonce Sea Shepherd

"On est à un peu plus de 410 cadavres retrouvés sur les plages depuis le 1ᵉʳ décembre 2022", regrette l'ONG qui craint d'en compter des milliers au fond du Golfe de Gascogne, éventrés par les pêcheurs qui veulent "éviter la fermeture des zones de pêche."

Un nouveau cadavre de dauphin a été retrouvé sur l'une des plages de la côte Atlantique. Son corps, volontairement éventré, a été retrouvé dimanche 19 février, sur une plage de Labenne (Landes), a appris France Bleu Gascogne, mardi 21 février. Selon l'ONG Sea Shepherd, les pêcheurs sont responsables de cet acte de cruauté.

La blessure du dauphin est nette et ne fait aucun doute sur le caractère volontaire de la mutilation. "Certains pêcheurs tentent de faire disparaître les preuves de capture", explique Lamya Essemlali, la présidente de l'antenne française Sea Shepherd. "Les pêcheurs ont l'obligation réglementaire de déclarer ces captures. Mais on est à peu près à 1,5 % de déclarations, donc la majeure partie des pêcheurs ne déclarent pas. Et pour que les preuves n'arrivent jamais sur les plages, certains d'entre eux éventrent et éviscèrent ces dauphins, pour tenter de les faire couler au fond de l'eau", raconte la présidente de l'ONG.

"C'est pour éviter d'avoir une visibilité réelle de l'ampleur de la mortalité sur les dauphins des filets de pêche et pour éviter la fermeture de zones de pêche." Lamya Essemlali sur franceinfo

Pelagis, l'observatoire pour la conservation de la faune marine, a recensé plus de 400 cétacés morts depuis le 1er décembre 2022, retrouvés sur les plages de France. Mais selon Sea Sheperd, il y aurait en fait bien plus de dauphins tués. "Plus de 80 % des dauphins tués coulent en mer. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 410 cadavres retrouvés sur les plages depuis le 1ᵉʳ décembre 2022. Il faut multiplier ce chiffre par cinq voire par dix, donc on est plutôt entre 2 500 et 4 000 dauphins tués depuis le 1ᵉʳ décembre", estime la présidente de Sea Sheperd.

Sea Shepherd a déjà annoncé porter plainte, après la découverte samedi 18 février, dans le Golfe de Gascogne, d'un dauphin mutilé et scarifié. Le dauphin mutilé et repêché portait l'inscription "Sea Sheperd PD" (sic) gravée dans sa chair.