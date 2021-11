Pollution lumineuse : quand la France ne connaît plus la nuit noire

L’éclairage artificiel est un élément perturbateur pour la faune et la flore. On parle de pollution lumineuse. En France, 85% du territoire métropolitain est exposé à la pollution lumineuse à un niveau élevé, d’après l’Observatoire national de la biodiversité. En cause, notamment, l’éclairage public, les lumières des habitations ou la signalisation. Si des arrêtés régulent l’utilisation des éclairages extérieurs en France, ils peinent à être appliqués.

Les rythmes biologiques des animaux perturbés

L’Observatoire national de la biodiversité alerte sur les conséquences de cette situation : "La pollution lumineuse constitue une menace importante pour de nombreuses espèces animales et végétales qui ont besoin de l’alternance jour/nuit". En outre, chez les animaux, l’observatoire note un dérèglement des rythmes biologiques, une modification des comportements et des déplacements perturbés. Avec cette pollution lumineuse, c’est la nuit noire qui serait en voie d’extinction.