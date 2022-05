Pivoine : la fleur élégante mais éphémère du printemps

On trouve des pivoines de toutes les couleurs dans les champs de Hautevesnes (Aisne). Mais les saisonniers n’ont pas vraiment le loisir d’apprécier le spectacle, la cueillette requiert toute leur attention. "Il y a des dimensions de tiges, selon la variété, à respecter", dit une saisonnière. Le bouton de la fleur, sa forme, sa couleur, doit décider le cueilleur. Une opération délicate à répéter chaque jour, car l’instant propice est fugitif.

"Si on le cueille trop serré, le bouton ne s’ouvre pas. Si on le cueille trop gonflé, on n’arrive pas à les conserver. Donc il y a une journée pour le cueillir", explique Nicolas Herbert, producteur de pivoines. "Toutes les variétés ont une couleur de cueillette", précise-t-il. Après la cueillette, les différentes variétés de pivoines vont patienter quelques jours en chambre froide. Marchés, boutiques parisiennes ou fleuristes en ligne, ces pivoines venues de l’Aisne séduisent.