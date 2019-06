Outre-mer : des espèces rares menacées

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Les Outre-mer sont incontournables, car elles regorgent d'espèces endémiques. Le Kagou, par exemple, n'existe qu'en Nouvelle-Calédonie. Le cri de cet oiseau qui ne vole pas ressemble à un aboiement. Une biodiversité menacée par deux phénomènes : le changement climatique et l'introduction d'espèces qui fragilisent l'équilibre.

Des espèces envahissantes

"60 des 100 espèces les plus envahissantes au monde étaient présentes dans les Outre-mer en 2016. On peut citer la liane papillon à La Réunion ou encore le rat noir dans différentes îles", développe sur le plateau du 13 Heures Kelly Pujar, journaliste à la rédaction de France Ô. Pour protéger les espèces menacées d'extinction, des dispositifs de sécurité sont mi en place dans les ports et les aéroports. "Les associations se mobilisent également comme le Gaiac en Guadeloupe. Ses adhérents recensent les iguanes des Petites Antilles, une espèce en danger d'extinction", conclut Kelly Pujar.

