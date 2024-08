La Suède autorise la chasse de 20% de ses ours bruns

La chasse, une menace pour la survie de l'ours brun en Suède ? Les autorités du pays ont délivré près de 490 permis de chasse pour la nouvelle saison de chasse, soit 20% de la population totale, explique le quotidien britannique The Guardian. Si les quotas sont atteints, cela ramènerait le nombre d’ours en Suède à environ 2 000, soit une baisse de près de 40 % depuis 2008.

Comme le rappelle la chaîne américaine ABC News, une estimation du nombre d'ours bruns présents sur le territoire suédois est réalisée régulièrement par un organisme gouvernemental. La dernière étude date de 2017 et estime à 2 900 la population globale. Espèce menacée d'extinction dans les années 30, la Suède a radicalement modifié sa politique pour permettre le développement de l'espèce. Mais pour cette saison, le nombre élevé de permis délivrés a alarmé les défenseurs de l’environnement.

"Une chasse au trophée"

En Suède, "la chasse à l'ours est avant tout une chasse au trophée", réagit Magnus Orrebrant, président de l'Association suédoise des carnivores, à l'agence de presse AP. Ce dernier regrette la politique actuelle de gestion des populations d'espèces de la faune dans le pays nordique qui consiste davantage "à tuer les animaux plutôt qu'à les protéger". Certains chasseurs ont également exprimé leur inquiétude face au déclin du nombre plantigrades. "Certains membres de la communauté des chasseurs s’inquiètent du nombre trop élevé d’ours tués", confie au Guardian Anders Nilsson, un chasseur du nord de la Suède.

Ours brun, lynx et gloutons, bien qu'eux aussi classés menacés, font, eux aussi, l'objet de quotas de chasse depuis des années. En février 2023, une chasse au loup, la plus importante de l'ère récente, a créé la controverse. Cette année, la Suède a autorisé les chasseurs à en tuer 75, soit plus du double de la saison précédente, sur une population estimée à 460 individus par l'autorité environnementale. Un niveau inédit depuis que la chasse au loup a été réintroduite en 2010 dans le royaume, en conséquence du retour du canidé, exterminé jusqu'à quasi-disparition au XXe siècle.