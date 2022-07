Irlande : Le baron écolo Randal Plankett réensauvage le domaine familial

J. Vitaline, C. Madini, C. Dubrul

Au cœur de la campagne irlandaise se trouve un manoir qui semble à l’abandon, cerné par 600 hectares de nature en friche. Des herbes folles, que le maître des lieux laisse pousser sans se soucier des apparences. Lui-même n’a pas vraiment l’air d’un baron. "On n’a pas tondu l’herbe depuis dix ans. Elle devient plus épaisse chaque année, et nous avons de plus en plus d’insectes et d’animaux", dit lord Randal Plunkett, baron de Dunasy (République d’Irlande).

Retour d’espèces menacées

Les terres dédiées depuis toujours au fourrage du bétail sont, depuis dix ans, laissées complètement au repos. C’est le concept du réensauvagement : la nature reprend ses droits et se réapproprie les lieux. Une expérience unique dans le pays, inspirée par des projets similaires partout en Europe. Ici, Randal Plunkett encourage aussi le retour d’espèces menacées, comme les abeilles noires, presque éteintes en Irlande, ou les hiboux.