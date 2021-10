Nature : quand un baron irlandais décide de réensauvager ses terres

Fini le bétail et la tondeuse à gazon. En Irlande, le baron Randal Plunkett casse les codes de l'aristocratie à plus d'un titre. Depuis huit ans, il réensauvage le domaine familial. La nature y reprend ses droits. "Au fil du temps, j'ai commencé à remarquer que les insectes revenaient. Et puis j'ai vu des oiseaux, j'ai vu aussi revenir des animaux que je n'avais jamais vus auparavant", confie le 21e baron de Dunsany. Ce réensauvagement, c'est un combat pour préserver la biodiversité et réduire les émissions de CO2. Il est établi que l'élevage est responsable de 14% des émissions de gaz à effet de serre.

"Nous ramenons la nature en Irlande"

"Chaque année, je récupère au moins un animal sauvage. C'est merveilleux parce que nous ramenons la nature en Irlande", précise Randal Plunkett. C'est un combat partagé par une génération. Des jeunes ont ainsi manifesté devant Buckingham Palace il y a dix jours pour remettre à la reine Elizabeth II une pétition signée par 100 000 personnes. Leur revendication : que la famille royale réensauvage ses terres.