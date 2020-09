Environnement : les forêts françaises en danger à cause du réchauffement climatique

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

L’Hexagone compte 17 millions d’hectares de forêts, soit un tiers de sa métropole. Si ce chiffre peut sembler gigantesque, ce patrimoine naturel est en danger à cause du réchauffement climatique. Chaque jour, les membres de l’Office national des forêts œuvrent à leur préservation. À première vue, la forêt de Fourmies (Nord) semble continuer à s’épanouir. Pourtant, les hêtres dépérissent depuis deux ans.

Des arbres bons pour le chauffage

"Quand on voit que l’écorce tombe comme ça de l’arbre […] c’est un bois qui n’a plus de qualités à part en chauffage", note Romain Koralewski, technicien forestier territorial. Benoit Lengrand, responsable de l’unité territoriale avesnois, ne cache pas non plus son inquiétude : "On constate une forte baisse des précipitations, une augmentation des températures qui ont un impact fort sur des essences qu’on pensait à l’abri." Un triste constat qui ne peut manquer d’interpeller et d’attrister.