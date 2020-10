DécouverteWE : à la rencontre des oiseaux sauvages de la réserve ornithologique du Teich

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

À 10 heures du matin, la réserve ornithologique du Teich, en Gironde, ouvre ses portes au grand public. En même temps, Cyril Forchelet, le responsable scientifique et technique, fait sa ronde d’observation sur le site. "La réserve fait 110 ha avec un sentier de 6 km et 20 observatoires répartis sur le sentier. Depuis que la réserve a été créée dans les années 70, plus de 320 espèces d’oiseaux ont été observées", explique l’ornithologue, nommé il y a un an.

Veiller au bien-être des volatiles

La réserve est très active pour la conservation des oiseaux sauvages, en particulier pour les espèces rares ou menacées. Ces dernières font l’objet d’une politique de protection à l’échelle européenne. Côté technique, il y aussi du travail, avec l’aide d’une équipe de cinq personnes qui fauchent notamment les plantes invasives. Il faut aussi gérer les niveaux d’eau dans les bassins pour le bien-être des volatiles.

Le JT

Les autres sujets du JT