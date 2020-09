Galapagos : 36 tortues géantes réintroduites

36 tortues géantes nées et élevées en captivité ont été réintroduites dans leur habitat d’origine sur l’île de San Cristobal, dans les Galapagos. Âgées de 6 à 8 ans et pesant entre trois et cinq kilos, ces tortues font partie d’une des quinze sous-espèces endémiques de l’archipel équatorien.

75 tortues libérées en huit ans

Prise de température, relevé de rythme cardiaque et analyses de sang ont permis d’exclure toutes maladies ou parasites avant leur réintroduction. "Les données du recensement nous montrent une population en bonne santé, ce qui signifie que leur reproduction à l’état naturel est adéquate. Les activités de gestion en captivité ne sont donc plus nécessaires", explique Danny Rueda, directeur du parc national des Galapagos.

Ces huit dernières années, 75 tortues élevées en captivité ont été remises en liberté. Une bonne nouvelle pour ce fragile écosystème qui possède une faune et une flore uniques au monde.