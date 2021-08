Déchets : Les restes de nourriture transformés en énergie

Et si les restes de nos repas servaient à produire de l'énergie ? Au Mesturet, une brasserie parisienne, les restes sont soigneusement triés, environ 50 grammes par client, selon les calculs du patron. "On va remplir un sac de biodéchets par service à peu près", estime Alain Fontaine. Ce restaurant dépasse le seuil des dix tonnes de biodéchets par an, ce qui l'oblige, selon la loi, à les trier et à les valoriser.

Une matière transformée en gaz naturel

Les déchets des restaurants, des cantines et même de l'Elysée sont ensuite acheminés dans un centre de tri et de traitement. "La matière arrive dans des sacs [...] On va la passer dans la machine qui va nous faire une soupe. On va la stocker pour ensuite la repasser dans un hygiéniseur" détaille Stéphane Martinez président de Moulinot Compost & Biogaz. Cette soupe est à son tour transportée dans une unité de méthanisation. Dans les cuves, des bactéries dégradent la matière organique. C'est ce qui produit du gaz naturel, revendu ensuite à Engie. Les résidus seront épandus pour fertiliser les champs. Un retour à la terre des déchets alimentaires.