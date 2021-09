Dans le Gard, l'armée se met au vert pour protéger l'environnement

L’armée française est en charge de bien des missions mais celle de la protection de l’environnement est sans doute la moins connue. Pourtant, depuis 2012, au camp des Garrigues dans le Gard près de Nîmes, les soldats sont chargés de la mission "Life Défense Nature 2mil". Un engagement pour allier activités militaires et respect de la biodiversité, soutenu par l’Union européenne.

Parmi leurs actions, le ramassage de douilles après chaque entraînement au tir. Ces munitions usagées sont par la suite recyclées et éviter une pollution des sols. Des mesures plus que nécessaires sur ce site classé Natura 2000, une nomenclature désignant un espace protégé au niveau européen pour sa biodiversité fragile.

Cette cohabitation surprenante entre l’armée et la faune fait ses preuves. Plusieurs espèces protégées vivent près du camp. Parmi elles, l’aigle de Bonelli, survolant les gorges avoisinantes ou encore "le guêpier d’Europe qui niche sur notre village-combat", explique Damien Bruni, chargé de réparation opérationnelle et biodiversité.

Un engagement politique

Ces initiatives sont devenues possibles grâce aux accords signés entre le ministère des Armées et de l'Écologie. Actuellement, plus d’une quarantaine de terrains militaires français participent à cet accord, un chiffre qui pourrait bien augmenter d’ici les prochaines années. Florence Parly, ministre des Armées, déclarait la semaine dernière au Congrès mondial de la nature vouloir faire de l’armée un "acteur volontaire et engagé en faveur de la transition énergétique et de la préservation de la biodiversité".