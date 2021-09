Congrès mondial de la nature : Pierre Cannet souhaite une "solution globale"

Le Congrès mondial de la nature a lieu pendant plusieurs jours à Marseille (Bouches-du-Rhône). L'occasion de trouver des solutions concrètes pour préserver une diversité face à des menaces déjà connues. "Quand on pense au modèle agricole qui vient détruire les habitats, quand on pense à la surpêche qui vient détruire des écosystèmes ou même encore au plastique qui vient polluer les mers, on a besoin là d'une solution globale et de pouvoir, dans cet accord, traiter de toutes les racines du problème", affirme Pierre Cannet, directeur du plaidoyer et des campagnes WWF France, dans le 23 heures de Franceinfo vendredi 3 septembre.

Des dépenses plus élevées

Pierre Cannet a également évoqué la question du financement de ses nombreuses mesures. "On est à peu près à 700, 800 milliards qu'il faut mobiliser, c'est-à-dire cinq fois plus que les montants actuels, tant publics que privés, mobilisés pour financer les actions de transition et agir pour la biodiversité. On est donc là, au niveau des ordres de grandeur, sur des trop petits montants. L'objectif de cet accord international, mondial pour la biodiversité sera de mobiliser les institutions financières, les États, les entreprises pour financer cette action pour la biodiversité", déclare-t-il.