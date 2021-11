Bolivie : une forêt du pays dévastée par les incendies

La forêt primaire bolivienne brûle dans le département de Santa Cruz tout comme la forêt amazonienne au Brésil. 30 000 km² de forêts ont brûlé depuis le début de l'année, l'équivalent de la Belgique. Une réalité et une catastrophe écologique pour des autorités qui sont impuissantes. "Par temps sec, les arbres perdent des feuilles. Et les feuilles mortes sont inflammables", rapporte Daniel Velasquez, sous-gouverneur de la province de Nuflo de Chaves.

Des incendies volontaires

Sur la route qui parcourt le parc San Matias dans l'est de la Bolivie, le paysage n'est que désolation. Il n'est qu'une plaine de cendres à perte de vue. Ici, personne n'est dupe sur les origines des incendies. Des Boliviens veulent brûler des forêts pour créer de nouvelles terres agricoles. La saison des pluies a été plus courte et plus tardive. "Le dernier incendie était vraiment très violent, nous avons réussi à l'éteindre, mais il se rapprochait dangereusement de nos maisons", témoigne Antonio Tacuchava, agriculteur.