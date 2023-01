Biodiversité : une nouvelle colonie de manchots empereurs découverte en Antarctique

Cela porte à 66 le nombre de groupes de manchots empereurs identifiés le long du littoral du continent.

Des scientifiques britanniques ont annoncé, vendredi 20 janvier, avoir identifié une nouvelle colonie de manchots empereurs en Antarctique. En utilisant des images satellite du continent, où cette espèce est très menacée par le réchauffement climatique, l'équipe de recherche a repéré la colonie de 500 membres. Comment ? Grâce aux taches sombres bien visibles depuis l'espace que font les excréments de ces animaux sur la banquise, détaille le British Antarctic Survey, organisme britannique de recherche.

Cette nouvelle colonie porte à 66 le nombre de groupes de manchots empereurs identifiés le long du littoral de l'Antarctique, dont la moitié ont désormais été repérés grâce aux images satellites. "C'est une découverte excitante (...) mais, si elle représente une bonne nouvelle (...), cette colonie est petite et dans une région très affectée par la fonte de la banquise", a réagi le professeur Peter Fretwell, qui a mené ces recherches pour le British Antarctic Survey.

>> EN IMAGES. Réchauffement climatique : comment les satellites permettent de surveiller l'état de la Terre

Le manchot empereur, plus grande espèce de manchots qui ne vit et ne se reproduit qu'en Antarctique, a été classé en octobre comme espèce menacée par l'autorité américaine en charge de la protection de la faune. Le manchot empereur compte aujourd'hui plus de 600 000 individus. Au rythme actuel du réchauffement de l'eau et de l'air, la quasi-totalité de l'espèce aura disparue en 2100, selon les modèles établis par les scientifiques.