Béluga dans la Seine : l'animal, particulièrement amaigri, retrouvé à environ 70 km de Paris

Un béluga a de nouveau été localisé dans la Seine, dans la matinée du vendredi 5 août. Le journaliste Thibault Petit, en direct de Saint-Pierre-La-Garenne (Eure), explique que "le béluga vient d'être retrouvé à seulement quelques kilomètres d'ici. Ce matin, plusieurs bateaux étaient à sa recherche : des associations et notamment la gendarmerie. Une opération difficile, puisque l'animal est capable de nager en apnée 20 minutes, caché sous l'eau. Le temps pour lui de parcourir 15 à 20 km."



"Un animal particulièrement amaigri"

"Désormais, les associations vont continuer de l'observer, pour observer son état de santé, et elles vont également tenter de le nourrir. Il y a urgence d'ailleurs, puisque les drones ont montré des images d'un animal particulièrement amaigri." Ensuite, il faudra évidemment reconduire l'animal vers la mer au plus vite, à 200 km, parce que le béluga n'est pas habitué à vivre dans l'eau douce, et aussi loin de son habitat naturel : les eaux glaciales de l'Arctique.