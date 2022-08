Béluga dans la Seine : un sauvetage attendu

Les autorités de l’Eure sont à pied d’œuvre à Saint-Pierre-la-Garenne pour essayer de sauver le béluga qui nage dans les eaux de la Seine. "Les autorités font tout ce qu’elles peuvent pour essayer de sauver ce géant des mers qui, je le rappelle, n’est pas fait pour survivre longtemps en eau douce", révèle Ben Barnier. Plusieurs plans sont à l’étude pour évacuer l’animal de l’endroit où il se trouve actuellement.



Deux options pour sauver l’animal

Il existe deux plans privilégiés par les autorités pour amener le béluga à partir. "Il y a principalement deux options. Le meilleur scénario serait de l’amener doucement vers une plage afin que les secouristes puissent le récupérer et le ramener vers son milieu naturel. Option numéro 2 : le pousser gentiment vers la sortie, c’est-à-dire Le Havre (Seine-Maritime) et donc la mer. Mais pour cela, il faut qu’il soit en bonne santé. Or, les images des drones des pompiers montrent que ce béluga est plutôt amaigri", précise Ben Barnier.