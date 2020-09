À Lyon, Victorine et Quentin veulent faire revivre la biodiversité en ville

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Près de 50% des zones humides ont disparu en France en une cinquantaine d'années. Une catastrophe pour la biodiversité quand on sait que ces zones abritent une grande partie de la flore et de la faune. Dans les centres-villes, où le béton s'est imposé, il y a pourtant des solutions pour faire revenir des animaux qui avaient disparu ou des plantes qui ne poussaient plus.

Victorine de Lachaise et Quentin Brunelle, deux jeunes naturalistes lyonnais fondateurs de l'association "Des espèces parmi Lyon", ont eu l'idée de recréer une zone humide sur les berges du Rhône. "Gabiodiv" (pour gabion et bidodiversité) est l'un de leurs nombreux projets. Quelques mois après son installation, fin 2019, cet ilôt végétalisé a déjà attiré plus d'une soixaine d'espèces végétales (dont le jonc fleuri, en voie de disparition) et 84 espèces animales. Une très bonne surprise pour ces deux amoureux de la nature qui aimeraient bien développer leur idée à plus grande échelle.