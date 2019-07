Aix-en-Provence : les déchets du BTP s'entassent dans la nature

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Une décharge sauvage s'étend sur plus de 15 hectares à quelques encablures de la gare TGV d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Elle se trouve pourtant sur le plateau de l'Arbois, un site classé Natura 2000. Maxime Zucchinalli a décidé d'agir en créant une association. "C'est la honte parce qu’on n'a pas envie de laisser faire ça (...) c'est hors de contrôle donc il faut absolument mettre un coup d'arrêt", déplore le militant écologiste.

Pourquoi les autorités ont-elles laissé faire ?

Trois quarts des déchets déversés dans la zone seraient issus des entreprises du BTP. Ils seraient de plus en plus nombreux et parfois toxiques. Selon plusieurs personnes rencontrées par France 3, les entreprises n'auraient pas d'autre choix, car les horaires des déchetteries ne sont pas assez étendus. Comment les autorités ont-elles laissé ce dépotoir sauvage se développer aux portes de la ville ? "J'ai fait tellement de travaux dans la ville que j'ai perdu un peu ce problème de vue", répond Maryse Joissains-Masini, maire d'Aix-en-Provence.

