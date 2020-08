VIDEO. Biélorussie : le président Loukachenko s'affiche en gilet pare-balles, kalachnikov à la main

Un gilet pare-balles sur le dos et une Kalachnikov à la main. C'est ainsi que le président biélorusse Alexandre Loukachenko est apparu, dimanche 24 août, à sa résidence à Minsk, située non loin des manifestations pour contester sa réélection. Une vidéo, publiée sur Telegram par la présidence biélorusse, montre le président descendant d'un hélicoptère, après avoir fait un tour avec son fils, au-dessus du lieu où les partisans de l'opposition s'étaient mobilisés en masse plus tôt dans l'après-midi.

Apparently, #Lukashenko did not come to talk to protesters, since he is asking: "Nobody is left there, right?" Another video published by the channel that is believed to be managed by his press service pic.twitter.com/Y4nB7DNbW6