Biélorussie : des dizaines de milliers de personnes manifestent de nouveau à Minsk

Des dizaines de milliers de Biélorusses ont manifesté contre le président Alexandre Loukachenko, dimanche 23 août, à Minsk, afin de maintenir la pression après deux semaines d'un mouvement de protestation historique pour dénoncer une élection présidentielle contestée. Des médias et comptes de messagerie Telegram liés à l'opposition évoquaient quant à eux plus de 100 000 protestataires dans la capitale pour le deuxième dimanche consécutif.

Au pouvoir depuis 26 ans, Alexandre Loukachenko avait juré, cette semaine, de "régler le problème" de la contestation, fruit d'un complot occidental, selon lui. Mais les drapeaux blanc et rouge étaient bien de nouveau au rendez-vous sur la place et l'avenue de l'Indépendance, ainsi que dans les rues adjacentes.

Police: „Dear citizens, this is an unauthorized mass meeting...“ But people dont care, even the street which leads to the square is PACKED. pic.twitter.com/8W1MCElJZt

Les manifestants se sont ensuite dirigés vers un monument dont l'accès est protégé par des membres des services de sécurité en tenues militaires. Le ministère de la Défense avait averti qu'il avait été chargé de la protection de ce type de monuments et que toute tentative des manifestants pour l'occuper serait réprimée par l'armée.

Sur place, l'une des leaders de l'opposition, Maria Kalesnikava, a appelé les manifestants à ne pas provoquer les soldats.

Protesters marched to the #Minsk Hero City Obelisk, which is currently surrounded by armed police,soliders and barbed wire. Maryia #Kalesnikava came to support protesters. She asked to not provoke. Not far from the crowd someone intentionally turned on some Soviet music. pic.twitter.com/gZn1JFo6g7