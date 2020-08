Biélorussie : la rue ne désarme pas

Nouvelle démonstration de force des opposants au régime d'Alexandre Loukachenko dans les rues de Minsk (Biélorussie), dimanche 30 août. "On y croit, on peut le faire, on va gagner", scandent-ils en boucle. Plusieurs milliers de manifestants ont été empêchés par les forces de l'ordre de progresser vers la résidence du président biélorusse. Des affrontements ont rapidement éclaté.

Des journalistes étrangers arrêtés

Au moins 140 personnes ont été interpellées. Mais la répression ne semble pas affaiblir la contestation. Les opposants de Loukachenko demandent toujours la démission du président, réélu avec 80% des voix lors d'un scrutin entouré de soupçons de fraude. Le président biélorusse réprime également de nombreux journalistes étrangers. Certains ont été arrêtés.

