Biélorussie : des dizaines de milliers de manifestants à Minsk, près de 250 arrestations

L'opposition a une nouvelle fois face dimanche à un déploiement massif des forces de sécurité, équipées de blindés et de canons à eau.

Des dizaines de milliers de manifestants ont défilé à Minsk (Biélorussie) pour protester contre le président Alexandre Loukachenko, dimanche 13 septembre, selon un journaliste de l'AFP. L'opposition a fait descendre chaque week-end plus de 100 000 personnes dans les rues de la capitale, depuis la présidentielle du 9 août. Elle a une nouvelle fois face dimanche à un déploiement massif des forces de sécurité, équipées de blindés et de canons à eau, notamment devant la présidence, l'un des lieux du rassemblement.

Dès les premiers moments du défilé, intitulé "Marche des héros" en référence aux victimes de la répression, la police a annoncé avoir procédé à l'arrestation d'"environ 250 personnes" pour avoir "utilisé des drapeaux et autres symboles" de l'opposition. Le week-end précédent, plus de 600 personnes avaient été arrêtées en marge d'un rassemblement à Minsk et dans d'autres villes. Plusieurs dizaines de femmes, participant à une marche féminine, ont par ailleurs été brutalement arrêtées samedi 12 septembre. Svetlana Tikhanovskaïa, candidate à la présidentielle qui revendique la victoire face à Alexandre Loukachenko et qui est désormais exilée en Lituanie, a salué dans une vidéo "un peuple véritablement héroïque" qui continue son "combat pour la liberté".

Malgré l'ampleur de la contestation, Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994, a exclu tout compromis significatif avec l'opposition. Le président biélorusse a seulement évoqué une vague réforme à venir de la Constitution. Des milliers de personnes ont été arrêtées depuis le début du mouvement de contestation et les accusations de torture de prisonniers se sont multipliées. L'Union européenne et les Etats-Unis ont menacé de sanctionner les cadres de son régime.