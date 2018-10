Feuilleton : Cuba, une île entre deux mondes (4/5)

À l'extrême-orient de l'île, bienvenue à Santiago de Cuba, le fief de la révolution socialiste. Ancien quartier général de la junte militaire, c'est ici, entre les murs de la caserne de Moncada, que Fidel Castro et ses amis ont organisé la résistance. Aujourd'hui, l'histoire s'y répète tous les matins dans une salle de classe. La caserne de Moncada porte encore les traces des impacts de balles et les touristes se pressent dans le musée. Dans la famille de Cécilia, la révolution coule dans les veines de chacun, car ses cousins y ont participé directement. "On a des problèmes, c'est sûr, il faut l'accepter et trouver des solutions, mais ceux qui partent reviennent toujours", explique Cecilia.

Certains rêvent des États-Unis

Partir. À 900 km de là, deux danseurs rêvent de quitter le pays et de s'installer aux États-Unis. Faute de moyens, ils habitent chez leurs parents, mais plus pour longtemps. À quelques kilomètres, Xavier, le directeur de l'hôtel de luxe, s'accorde une petite pause avec sa femme et sa Harley. Depuis son arrivée sur l'île il y a un an et demi, Xavier s'échappe régulièrement chez Chantal, une Française expatriée à Cuba depuis vingt ans, avec son mari. Une caverne d'Ali Baba moderne, dont Chantal aimerait faire un musée.

