Feuilleton : Cuba, une île entre deux mondes (3/5)

Dans les rues de La Havane (Cuba), Xavier Destrebat, le directeur d'hôtels de luxe fait figure d'ovni. Il est depuis quelques mois le propriétaire d'une Harley. "Je l'ai emprunté, parce que je ne serai jamais propriétaire (...); on n'est jamais propriétaires des voitures, des motos...Ça appartient au patrimoine cubain", précise-t-il. C'est aux commandes de sa moto qu'il est tombé sur Angel, sa plus belle rencontre depuis qu'il est arrivé à Cuba. Cireur de chaussures de père en fils, Angel est une institution ici. Une amitié est née entre ces deux hommes que tout oppose.

Le berceau de la rumba dans le vieux Havane

Andy et José, ancien assistant vétérinaire et ambulancier, ils dansent aujourd'hui pour vivre. Ce jour-là, ils ont rendez-vous dans le vieux Havane, dans le berceau de la rumba. Originaire du temps des esclaves, la rumba a été déclarée il y a peu, patrimoine immatériel de l'humanité. À quelques heures de route de là, c'est une autre tradition cubaine que des touristes français vont découvrir. Dans la Vallée de Viñales, c'est la saison de récolte du tabac. Roberto, propriétaire, cultive les feuilles sans engrais et sans mécanique. Les feuilles de tabac sèchent pendant quarante-cinq jours dans une grange avant d'être revendues à prix fixe. Roberto aura bientôt le label table d'hôtes. À Cuba, l'agrotourisme a la côte.

À une centaine de kilomètres de là, Cecilia, se prépare pour le voyage de sa vie : "Je vais réaliser mon rêve, je vais aller sur la tombe de mon cher Fidel". Direction Santiago de Cuba, à l'extrême-orient de l'île. Le berceau de la révolution l'attend.

