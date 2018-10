Feuilleton : Cuba, une île entre deux mondes (1/5)

Le jour se lève sur La Havane (Cuba), les ruelles aux façades en ruines se réveillent doucement. Cécilia, 64 ans, est présidente du Comité de la révolution de son quartier. Son rôle est de s'assurer que les idées de Fidel Castro sont appliquées à la lettre. "Si les enfants ratent l'école, on va chez eux. L'information est directement communiquée au Comité de quartier pour que l'on comprenne ce qu'il se passe", explique-t-elle. Les Comités ont été créés à l'origine pour surveiller les dissidents, mais aujourd'hui Cécilia surveille surtout la santé de ses voisins. Ils doivent se rendre chez le médecin tous les mois d'après la loi.

Cuba, entre ruines et joyaux

À Cuba, les 13 millions d'habitants ont les yeux rivés vers leur avenir touristique. Plus de quatre millions de curieux sont venus découvrir l'île en 2017. Un groupe de quatre Français, Mireille, Jacqueline, Gérard et Fred, en quête d'authenticité, est venu faire un voyage en totale immersion chez l'habitant. Ces passionnés de musique et d'histoire sont venus comprendre comment le régime en place depuis soixante ans fonctionne.

À chaque coin de rue, la ville patrimoine mondial de l'UNESCO, révèle ses failles. On y voit des immeubles en ruines encore habités. Mais La Havane abrite aussi des joyaux de la Belle Époque. La visite de la ville passe aussi par un tour en voiture américaine des années 1950.

