Cuba : le pays confronté à une crise économique sans précédent

À La Havane, à Cuba, la crise économique est présente partout. Les habitants se pressent devant les commerces, ce qui provoque d’innombrables files d’attente. La mission quotidienne de chaque Cubain est de trouver de quoi se nourrir. La pandémie a joué un grand rôle dans cette pénurie à grande échelle. "Ils disent qu’il n’y a que 100 bidons d’huile. Il n’y en aura pas pour tout le monde", déplore Jesus Batista, un professeur à la retraite.



Une pénurie inédite

Bien qu’habituée aux rationnements, avec notamment l’embargo américain, Cuba n’avait jamais vécu une telle situation. Les pénuries sont certes très importantes, mais l’inflation est très élevée puisqu'elle était en hausse de 70 % en 2021 selon les chiffres officiels. "On ne peut plus parler d’égalité sociale quand on voit que le gouvernement crée de l’inégalité", exprime un Cubain. Pour lutter contre cette situation impossible, le gouvernement encourage le secteur privé à se développer, ce qui est pourtant contraire à la politique menée dans le pays depuis des décennies.