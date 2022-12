Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du samedi 17 décembre

Au moins cinq personnes sont mortes dans de nouvelles frappes dans les régions de Dnipropetrovsk et de Kherson.

De nouvelles frappes russes ont fait cinq morts samedi 18 décembre en Ukraine, alors que les autorités s'efforcent de rétablir au plus vite l'électricité après les tirs massifs de missiles de la veille qui ont provoqué des coupures de courant. Voici ce qu'il faut retenir de cette journée.

Au moins cinq morts dans de nouvelles frappes

De nouvelles frappes russes ont fait cinq morts samedi en Ukraine. Dans la région centrale de Dnipropetrovsk, quatre personnes y ont été tuées et quinze autres blessées, a déclaré le chef-adjoint du cabinet de la présidence ukrainienne, Kyrylo Timochenko. Il a ajouté que les bombardements avaient aussi fait un mort et trois blessés dans la région méridionale de Kherson. "L'ennemi continue de concentrer ses efforts sur la conduite d'actions offensives dans les directions de Bakhmout et d'Avdiïvka", dans la région orientale de Donetsk, a relevé dans la soirée l'état-major des forces ukrainiennes.

L'électricité rétablie à Kharkiv, l'eau de retour à Kiev

Après les tirs massifs de missiles vendredi, la circulation du métro à Kiev, interrompue pour que la population puisse s'y réfugier, a repris samedi, tôt dans la matinée, et l'alimentation en eau est revenue, a affirmé son maire, Vitali Klitschko. "75% des habitants de la capitale ont déjà du chauffage" et les travaux continuent en vue de "stabiliser la situation" dans ce domaine, a-t-il encore assuré.

L'électricité a également été rétablie à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, selon le gouverneur régional Oleg Sinegoubov. A Kramatorsk, en revanche, "l'approvisionnement en eau et en chauffage s'est arrêté", a déploré dans l'après-midi le maire de cette ville de l'Est. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a précisé que Kiev et quatorze régions avaient au total été affectées par des coupures de courant ou d'eau à la suite de ces bombardements. Quelque 74 missiles ont été tirés par la Russie vendredi, dont 60 ont été abattus par la défense.

Moscou affirme avoir visé des sites militaires ukrainiens

L'armée russe a quant à elle clamé samedi avoir aussi visé la veille des cibles importantes pour la défense ukrainienne. "Une frappe massive avec des armes de haute précision a été effectuée le vendredi 16 décembre contre des systèmes de commandement militaire, du complexe militaire et industriel et des sites énergétiques ukrainiens", a déclaré le ministère de la Défense russe.

"A l'issue de la frappe, une livraison d'armes et de munitions de fabrication étrangère a été empêchée, une avancée des réserves (de soldats ukrainiens) vers les zones de combat a été bloquée, le fonctionnement des entreprises de fabrication et de réparation d'armes (...) a été suspendu", a-t-il poursuivi.

De son côté, le président ukrainien a assuré que "toutes" les cibles visées vendredi étaient "civiles". "Les frappes russes touchent principalement des installations d'approvisionnement en énergie et en chauffage", a assuré Volodymyr Zelensky.

Au moins 450 enfants tués depuis le début du conflit

Au moins 450 enfants ont péri depuis le début de l'invasion russe, selon le procureur général ukrainien. Cité par le journal Kyiv Independent (en anglais), le magistrat a ajouté que depuis le 24 février dernier, 863 enfants avaient été blessés. Selon lui, 331 sont toujours portés disparus et plus de 13 600 mineurs auraient été déportés en Russie.