Corée du Sud : le Parlement vote l'interdiction de la consommation de viande de chien

Le Parlement sud-coréen a voté, mardi 9 janvier, une loi interdisant le commerce de viande de chien. Il s'agit d'un virage historique dans ce pays qui compte encore de nombreux élevages, combattus par les défenseurs des animaux. L'Assemblée nationale sud-coréenne a adopté le texte par 208 voix pour, deux abstentions et aucune voix contre.

Il entrera en vigueur dans un délai de trois ans, après sa promulgation par le président Yoon Suk-yeol. L'élevage, la vente et l'abattage de chiens à des fins de consommation seront alors passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 millions de wons (20 800 euros).

Des compensations pour les fermes canines

La Corée du Sud dispose déjà d'une loi sur la protection des animaux. Mais celle-ci se contente d'interdire l'abattage cruel des chiens et des chats, sans en interdire la consommation. Celle-ci a toutefois fortement diminué ces dernières années, alors que les Sud-Coréens sont de plus en plus nombreux à adopter des animaux de compagnie. Dans une enquête publiée lundi par le groupe de réflexion Animal Welfare Awareness, Research and Education, 94% des habitants ont déclaré qu'ils n'avaient pas consommé de viande de chien dans l'année qui s'est écoulée, et 93% qu'ils n'en mangeraient pas à l'avenir, rapporte le Guardian.

Le projet de loi voté mardi prévoit aussi des compensations afin que les entreprises puissent se retirer de ce commerce. Selon les chiffres officiels, environ 1 100 fermes élèvent chaque année des centaines de milliers de chiens dont la viande est servie dans les restaurants.