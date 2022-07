Corée du Nord : Kim Jong Un se dit "prêt à déployer" des armes nucléaires contre la Corée du Sud et les Etats-Unis

Cette nouvelle menace intervient alors que les Etats-Unis et la Corée du Sud ont mené cette semaine des exercices militaires communs.

(KCNA VIA KNS / AFP PHOTO)

La Corée du Nord est "prête à déployer" sa force de dissuasion nucléaire en cas d'affrontement avec son voisin du Sud et les Etats-Unis, a prévenu Kim Jong Un lors d'un discours mercredi 27 juillet, rapporté par les médias officiels du pays jeudi.

"La force de dissuasion nucléaire de notre pays est également prête à mobiliser sa puissance absolue de manière fiable, précise et rapide, conformément à sa mission", a détaillé le leader nord-coréen, selon l'agence officielle Korean Central News Agency de Pyongyang. Les forces armées du pays sont "parfaitement préparées" à "faire face à tout affrontement militaire avec les Etats-Unis", a-t-il ajouté.

Des menaces contre Séoul

Il a aussi menacé le nouveau président conservateur sud-coréen Yoon Suk-yeol, qui promet d'être plus ferme sur le dossier nord-coréen. Si la Corée du Sud menait une "action militaire" contre la Corée du Nord, elle "serait immédiatement punie par notre puissante force et le gouvernement de Yoon Suk Yeol et son armée seraient anéantis", a assuré Kim Jong Un mercredi.

Kim Jong Un s'exprimait devant des vétérans de la guerre de Corée de 1950-1953, à l'occasion des célébrations du "Jour de victoire" marquant l'armistice.

Cette semaine, l'armée américaine a organisé des exercices de tir réel en Corée du Sud avec des hélicoptères d'attaque Apache, pour la première fois depuis 2019. En juin, Washington et Séoul avaient menacé la Corée du Nord d'une riposte "rapide" en cas de nouvel essai nucléaire, par davantage de sanctions mais aussi une potentielle révision de la "posture militaire" américaine.