Corée du Nord : les présidents américain et sud-coréen veulent renforcer leur coopération militaire face à la "menace" de Pyongyang

Les Etats-Unis et la Corée du Sud veulent renforcer leur coopération militaire afin de contrer la "menace" croissante de la Corée du Nord. C'est ce qu'ont affirmé les présidents des deux pays, Joe Biden et Yoon Suk-yeol, samedi 21 mai à Séoul. "Compte tenu de l'évolution de la menace posée par la République populaire démocratique de Corée, les deux dirigeants conviennent d'entamer des discussions en vue d'élargir la portée et l'ampleur des exercices et des entraînements militaires conjoints dans et aux alentours de la péninsule coréenne", selon un communiqué conjoint publié à l'issue de leur rencontre, qui marque le premier déplacement de Joe Biden en Asie en tant que président.

Cette déclaration intervient alors que les services de renseignement sud-coréens ont averti que la Corée du Nord avait terminé des préparatifs pour réaliser un essai nucléaire, qui serait le septième de son histoire et le premier depuis cinq ans.

Ils proposent leur aide pour combattre le Covid-19

Les deux présidents ont néanmoins tendu la main à la Corée du Nord pour l'aider à faire face à la pandémie de Covid-19. Le pays, dont la population n'est pas vaccinée, fait actuellement face à une flambée épidémique, avec près de 2,5 millions de cas et 66 morts, selon les derniers chiffres officiels publiés samedi. Joe Biden et Yoon Suk-yeol ont exprimé "leur préoccupation" et "sont prêts à travailler avec la communauté internationale pour fournir une assistance", ont-ils fait savoir dans leur communiqué.