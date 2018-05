Kim Jong-un : son sosie fait le show à Singapour

"Hé Donald ! Je suis déjà à Singapour. Regarde, c'est fantastique !", crie un homme ressemblant fort à Kim Jong-un dimanche 27 mai. Pourtant, ce n'est que le 12 juin que Donald Trump devrait retrouver le leader nord-coréen dans la cité-État pour un sommet historique. "Je t'ai aussi pris du riz au poulet ! Viens !", poursuit l'homme qui, en fait, est le sosie de Kim Jong-un. L'objectif de celui qui se fait appeler Howard X : booster la notoriété du vrai Kim Jong-un pour que le sommet avec Donald Trump ait bien lieu.

"Ne me pose pas un lapin Donald !"

La semaine dernière, Donald Trump a écrit à Kim Jong un pour lui signifier l'annulation de leur rencontre. Mais à deux semaines de cette rencontre historique, les préparatifs vont bon train à New York et à Singapour. Mais le sosie, déjà présent aux JO de Pyeongchang (Corée du Sud), veut apporter sa pierre à l'édifice. Alors, il enchaîne les selfies, les sourires et les poignées de main à Singapour. Il insiste pour que ce sommet se tienne : "Ne me pose pas un lapin Donald ! Il te reste encore quelques semaines pour t'organiser alors pas d'excuses qui tienne ! Je l'attends de pied ferme. Alors il a intérêt à venir. S'il ne se montre pas, alors ça va être la m...".