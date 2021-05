Colombie : au moins 24 morts et plus de 800 blessés dans des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre

À Bogotá, en Colombie, après plusieurs jours de violents affrontements, les noms des victimes de la répression policière contre les manifestants réclamant la démission du président Iván Duque s’affichent en lettres capitales au milieu des bougies, vendredi 7 mai. Des Colombiens, réunis par centaines dans le centre-ville de la capitale, sont venus leur rendre hommage et appeler au calme dans un pays endeuillé. "Nous voulons la vie, c’est pourquoi nous allumons des lumières. Nous sommes là pour tous les morts que cette grève nous a laissés", témoigne une jeune femme.

Un projet de réforme à l’origine des manifestations

D’autres continuent de demander "un gouvernement qui écoute le peuple, tous les secteurs de manière égale, les étudiants, les paysans et les femmes". Le 28 avril 2021, c’est d’abord un projet de réforme fiscale sur de potentielles augmentations d’impôts en pleine crise sanitaire qui a mis le feu aux poudres, poussant de nombreux Colombiens dans la rue. Le gouvernement a fini par modifier son projet, mais le mouvement de protestation a pris de l’ampleur. Après neuf jours de tension et de violents affrontements entre manifestants et forces de l’ordre, qui ont fait au moins 24 morts et plus de 800 blessés, le président a condamné les violences et appelé au dialogue.