Un important incendie s'est déclaré, vendredi 16 septembre, pour une raison encore inconnue dans un gratte-ciel de la grande ville de Changsha au centre de la Chine, a rapporté la télévision publique CCTV. "Une épaisse fumée s'échappe du site et des dizaines d'étages sont la proie de flammes très violentes", a indiqué la chaîne. La ville avait déjà été frappé par l'effondrement d'un immeuble en avril.

Aucune indication n'était encore disponible sur d'éventuelles victimes. Selon plusieurs médias chinois, le feu a pris dans un gratte-ciel abritant des bureaux de l'opérateur China Telecom. Des photos publiées par CCTV montrent d'immenses flammes orange ravager un immeuble, tandis qu'une épaisse fumée noire s'élève au-dessus de la ville de Changsha qui compte 10 millions d'habitants.

Il n'était pas clair dans l'immédiat si des personnes se trouvaient encore à l'intérieur du bâtiment. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent un des côtés du gratte-ciel dévoré par des flammes sur toute sa hauteur.

This afternoon, the building of China Telecom building in Changsha长沙caught fire, no casualties reported yet, stay safe everyone! pic.twitter.com/QNnezk2Mxk