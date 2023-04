Tensions entre la Chine et Taïwan : l'UE appelle "les marines européennes à patrouiller dans le détroit"

"L'Europe doit être très présente sur ce dossier", a déclaré le chef de la diplomatie européenne, dans une tribune au "Journal du dimanche".

Le chef de la diplomatie européenne a annoncé dans une tribune au JDD, dimanche 23 avril, qu'il réunirait lundi les ministres européens des Affaires étrangères, pour discuter de la Chine. "Sur Taïwan, notre position est simple et constante, a affirmé Josep Borrell. Il n'y a à nos yeux qu'une seule Chine. Mais pas à n'importe quelles conditions. Et certainement pas au travers du recours à la force." Mi-avril, Pékin avait mené des exercices d'encerclement de l'île dans le détroit de Taïwan, suscitant des inquiétudes de la communauté internationale sur une possible opération militaire.

"L'Europe doit en réalité être très présente sur ce dossier qui nous concerne sur le plan économique, commercial et technologique. C'est pourquoi j'appelle les marines européennes à patrouiller dans le détroit de Taïwan pour signifier l'attachement de l'Europe à la liberté de navigation dans cette zone absolument cruciale", a-t-il déclaré au Journal du dimanche. Cette tribune est publiée deux semaines après qu'Emmanuel Macron a suscité la polémique en invitant les Européens à ne pas être "suivistes" des Etats-Unis ou de la Chine sur la question taïwanaise.

"Simultanément, nous devons être vigilants face aux provocations et aux surenchères. L'immense majorité de la population taïwanaise estime que le statu quo pacifique est la solution la plus appropriée, a insisté Josep Borrell. Soyons donc fermes pour faire respecter ce principe."