Taïwan : Xi Jinping a averti Joe Biden de ne pas "jouer avec le feu" avec l'île

Xi Jinping et Joe Biden ont eu jeudi 28 juillet deux heures d'entretien "sincère et approfondi", au cours duquel le président chinois a mis en garde son homologue américain à propos de Taïwan. "Ceux qui jouent avec le feu finissent par se brûler", a prévenu le président chinois, alors que Pékin menace depuis plusieurs jours de "conséquences" si la cheffe des députés américains Nancy Pelosi mène à bien son projet de visite à Taïwan. "J'espère que la partie américaine comprend parfaitement cela", a ajouté Xi Jinping, cité par l'agence Chine nouvelle.

De son côté, le président américain a souligné que la position des Etats-Unis sur Taïwan n'avait "pas changé", a fait savoir la Maison Blanche. Joe Biden a ajouté que "les Etats-Unis s'oppos(aient) fermement aux efforts unilatéraux pour modifier le statut ou menacer la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan", a ajouté dans un communiqué l'exécutif américain.

Pékin menace d'annexer l'île

La Chine et les Etats-Unis étaient déjà en conflit au sujet du commerce. Les deux puissances mondiales s'opposent maintenant à cause de Taïwan. Pékin menace d'annexer l'île démocratique, qu'elle considère comme une partie de son territoire à reprendre, par la force si nécessaire.

Opposé à toute initiative qui donnerait aux autorités taïwanaises une légitimité internationale, Pékin est vent debout contre tout contact officiel entre Taïwan et d'autres Etats, et donc contre la potentielle visite de Nancy Pelosi. Bien que des responsables américains se rendent fréquemment à Taïwan, Pékin considère qu'un voyage de Nancy Pelosi, l'un des plus hauts personnages de l'Etat américain, serait une provocation majeure.