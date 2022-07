Taïwan : la Chine avertit les Etats-Unis de "conséquences" en cas de visite de Nancy Pelosi sur l'île

C'est un ferme avertissement adressé mercredi 27 juillet : la Chine a déclaré que les Etats-Unis devront "assumer toutes les conséquences" d'une visite potentielle de la cheffe des députés américains Nancy Pelosi à Taïwan, sur fond de fortes tensions sino-américaines. Ces propos interviennent avant un possible appel téléphonique ces prochains jours entre le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Joe Biden.

La Chine estime que l'île, peuplée de 24 millions d'habitants, est l'une de ses provinces historiques qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste du pays. Opposé à toute initiative qui donnerait aux autorités taïwanaises une légitimité internationale, Pékin est vent debout contre tout contact officiel entre Taïwan et d'autres Etats.

En parallèle, les tensions entre la Chine et les Etats-Unis se sont renforcées ces dernières années avec plusieurs ventes d'armes américaines à Taïwan et la visite sur l'île de responsables politiques américains venus offrir leur soutien aux autorités taïwanaises.

De "fermes mesures" de rétorsion annoncées

Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants et à ce titre l'un des plus hauts personnages de l'Etat américain, envisage malgré tout de se rendre à Taïwan le mois prochain, selon des informations de presse. Membre du parti démocrate comme Joe Biden, Nancy Pelosi n'a pas dit si elle effectuerait bien ce voyage, mais elle a déclaré penser qu'il était "important (...) d'afficher un soutien à Taïwan".

La Chine avait prévenu lundi qu'elle se "tenait prête" à répondre à une telle visite. Pékin a réitéré mercredi lors d'un point presse régulier sa "ferme opposition". "Si les Etats-Unis s'obstinent à défier la ligne rouge de la Chine" avec cette visite à Taïwan, ils "feront face à de fermes mesures en réaction et devront en assumer toutes les conséquences", a averti un porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian.

Taïwan fortement soutenu par les Etats-Unis

Taïwan (officiellement la "République de Chine") dispose d'un gouvernement, d'une monnaie et d'une armée propres. Mais les relations économiques et interpersonnelles avec la Chine continentale restent fortes et l'île n'a jamais proclamé officiellement son indépendance. Le gouvernement communiste basé à Pékin (la "République populaire de Chine") menace de recourir à la force si tel était le cas.

Interrogé mercredi sur l'éventuelle venue de Nancy Pelosi, le Premier ministre taïwanais Su Tseng-chang s'est borné à dire qu'il était ouvert à toute visite "d'invités étrangers amicaux". "Nous sommes très reconnaissants à la présidente Pelosi pour son soutien et son amitié envers Taïwan au fil des ans."

Taïwan bénéficie d'un large soutien au Congrès américain et les avertissements de Pékin n'ont fait que susciter des appels à Nancy Pelosi à maintenir son voyage. Les Etats-Unis, comme l'immense majorité des pays au monde, ne reconnaissent pas Taïwan comme un pays. Mais Washington soutient fortement l'île, mettant en avant son statut "démocratique", et reste le plus important partenaire et fournisseur d'armes de Taipei.